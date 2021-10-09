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Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 120 тонн гуманитарной помощи

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Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 120 тонн гуманитарной помощи
В течение недели на оккупированную Россией территорию Донбасса проследовали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 120 тонн.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" за неделю проехали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

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Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 120 тонн постельного белья, продуктовых и гигиенических наборов.

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Топ комментарии

  • Amber
    Красный крест пдкармливает местных гоблинов - предателей и армию из кацапстана !
  • Старый зольдат
    Ну вот, Красный крест отправил 120 тонн сепаратистам и московитам, а Мецгер и ЗЕ отправили туда же 60 000 000.
  • 5 копійок
    КК посібник сепарні.
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