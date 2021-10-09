Латвия с понедельника вводит ЧС из-за коронавируса: жесткие меры в основном относятся к невакцинированным

Начиная с понедельника, 11 октября, правительство Латвии вводит в стране режим чрезвычайной ситуации на три месяца. В силу вступит ряд жестких ограничений для борьбы с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, лица, не привитые или не переболевшие COVID-19, впредь смогут посещать только магазины с товарами первой необходимости, что закроет им доступ, к примеру, в торговые центры. После переходного периода, который завершится 18 октября, предприятия, оказывающие услуги общественного транспорта и получающие дотацию из государственного или муниципального бюджета, не будут предоставлять льготы на проезд лицам, не привитым от коронавируса.

Без COVID-сертификата можно будет посещать только продовольственные магазины, аптеки, магазины товаров для гигиены, оптики, телекоммуникаций и для животных, пункты продажи прессы и автозаправочные станции. В таких местах на одного посетителя необходимо выделить 25 квадратных метров. Для магазинов, работающих в т.н. безопасном режиме - без допуска невакцинированных - на одного посетителя должно отводиться 15 квадратных метров помещений.

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Все сотрудники публичного сектора должны в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19. Начиная с 15 ноября, исполнять служебные обязанности смогут только работники, привитые или же перенесшие это заболевание. Работодателям предоставляется право оценивать необходимость вакцинации от коронавируса любого сотрудника. Если специфика работы не позволяет обеспечить сотруднику возможность работы на "удаленке", не переболевший и не вакцинированный до конца персонал сможет работать очно только с антиген-тестом, сделанным за последние 72 часа.

Вводятся некоторые ограничения и для вакцинированных. Например, на мероприятиях в так называемом зеленом режиме вводятся дополнительные меры безопасности - необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, а также соблюдать ограничения по числу участников на конкретных мероприятиях.

Ужесточаются ограничения в сфере образования. Школьники и студенты продолжат учиться очно - однако исключительно в масках, которые становятся обязательными в помещениях. Тестирование школьников будет проводиться раз в неделю, а не раз в две, как сейчас.

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Во время ЧС будут запрещены развлекательные мероприятия в помещениях - в том числе в аквапарках, развлекательных центрах и батутных парках. Посещение культурных мероприятий, в том числе и развлекательных, будет доступно только в зеленой зоне - с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Маски разрешается не использовать во время занятий спортом.

В зеленой зоне будет разрешено оказание услуг красоты, но с условием, что на одного посетителя отводится площадь не менее 15 квадратных метров.

Установлены ограничения и для выставок, где минимальное расстояние между экспонатами должно быть не менее трех метров, а дистанция между посетителями из разных домохозяйств - не менее двух метров.

Во время ЧС заведения общественного питания, культуры, развлечений и религиозные общества смогут начинать работу не ранее 6:00 и заканчивать не позднее 21:00. Эти ограничения не будут относиться к местам, где еда подается на вынос, а также к терминалам рижского аэропорта. Услуги общепита разрешается оказывать только в эпидемиологически безопасной среде: не более 4 человек за одним столиком, расстояние между столиками - не менее 3 метров и наличие разграничительной стенки между ними.

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За последние сутки в Латвии выявлено 1669 инфицированных коронавирусом. Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 тыс. человек за две недели) вырос до 829,2. Это новый исторический максимум.

Умерли семь человек. За последние семь дней зарегистрировали 63 летальных исхода. Общее число жертв болезни в стране составляет 2794.