Жертва нападения в поезде "Киев - Мариуполь" Анастасия Луговая получит 100 тыс. грн компенсации от "Укрзализныци"

Анастасия Луговая, которую летом 2020 побил и чуть не изнасиловал пьяный пассажир в поезде "Киев - Мариуполь", получит 100 тысяч гривен моральной компенсации от "Укрзализныци".

Такое решение принял суд, рассказала Анастасия Луговая в эфире "Завтрака с 1 + 1", информирует Цензор.НЕТ.

Женщина говорит, что не удовлетворена решением суда, ведь просила компенсацию в размере 500 тыс. гривен за двоих: за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения.

"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо ставить брекеты ... Также работаю с психологами", - рассказала пострадавшая.

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Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.