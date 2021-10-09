В Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных COVID-19, почти всем пишут "списки". Готовьтесь! - волонтер Ножевникова

Реанимационные отделения больниц Одессы, которые принимают больных коронавирусом COVID-19, практически полностью заполнены, в связи с чем даже появилось понятие "очередь в реанимацию".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила волонтер Екатерина Ножевникова, отмечая, что жителей города приходится госпитализировать в другие населенные пункты Одесского региона.

"Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черноморске и даже везли одного тяжелого в Раздельную. Реанимационных мест единицы. И как только они освобождаются, их тут же занимают. У нас теперь даже появилось понятие "очередь в реанимацию", - заявила волонтер.

По ее словам, в городе открыты два новых отделения (в ГКБ №1 - 80 мест и новый корпус в больнице №5, расположенной в районе парка Шевченко, - 90 мест) и практически сразу они заполнены.

По данным волонтера, мест на всех не хватит, а, если будут открывать новые отделения, то в них нужны врачи. Медиков будут направлять из других стационаров, что приведет к проблемам для пациентов с другими заболеваниями.

Кроме того, есть проблемы с медпрепаратами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ковидная реанимация в Днепре перегружена, не хватает аппаратов ИВЛ, - Рыженко

"В COVID-19-стационарах пишут списки. Да, да... почти всем пишут. Потому что не хватает того, что платит НСЗУ по ковидному пакету. Например, в протокол внесен ремдисивир, но он в стране сейчас не лицензирован, и купить его может только физическое лицо. Поэтому все обращения к нам по этому вопросу мы вынуждены отклонять. Цена флакона - 3200 грн. На курс обычно пишут 6-8 флаконов. Готовьтесь…", - написала Ножевникова.

Также, по ее данным, флакон препарата "Актемра" стоит 13-15 тыс. грн, и достать его не всегда возможно.

"Вроде как все это закупили централизованно около месяца назад на всю страну, но закупили так мало, что все уже закончилось", - отмечает волонтер. Кроме того, по ее информации, медики вносят в списки необходимых к покупке лекарств "Инфулган", "Реосорбилакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", и некоторые "особо ушлые медработники" вписывают даже перчатки, бинты и прочее.

"И вы будете все это бегать покупать. Потому что вы боитесь отстаивать свои права", - подчеркнула волонтер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле Александровской больницы в Киеве выстроилась очередь из скорых с больными COVID-19: стоят по 5 часов. ВИДЕО