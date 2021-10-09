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Талибы отказались сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ

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Талибы отказались сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ
Представители движения "Талибан" исключили сотрудничество с США для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение "не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГ в Афганистане". "Мы можем справиться с ИГ самостоятельно", - заявил он, отвечая на вопрос агентства, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.

Ранее сообщалось, что в субботу и в воскресенье талибы и представители США проведут переговоры в Дохе в Катаре.

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Накануне в результате атаки террориста-смертника из ИГ погибли свыше 50 мусульман-шиитов в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны. До 31 августа США и их союзники проводили эвакуацию иностранных граждан и афганцев, которые работали с иностранными миссиями в Афганистане. Им удалось вывезти свыше сотни тысяч человек, но многие люди так и не смогли покинуть Афганистан. Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что некоторым группам афганцев удается покинуть страну, однако это единичные случаи.

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    Правильно отказались. А то так и на себя можно выйти.
  • Салаутдин
    Глава таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан.
    не имеющей аналогов придётся вписаться,и не важно за кого,так что буде цікаво..
  • Andy Jumeirach
    они уже справились с ИГ самостоятельно,
    ибо они и есть ИГ
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