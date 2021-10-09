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"Не услышал адекватных пояснений задержки конкурса", - Зеленский о срыве выборов главы САП

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"Не услышал адекватных пояснений задержки конкурса", - Зеленский о срыве выборов главы САП
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на срыв конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского эффективность работы антикоррупционных институтов для украинской власти является приоритетом.

Как сообщилось ранее, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Д'ерьмак ничего не собирается объяснять какому-то шуту гороховому.
  • Стрелок
    щас ермак тебе обьяснит адекватно кто что должен. готовь сраку
  • Владимир Сухов e5dee246
    Зеля дурака валяет. Сам настаивает на своей кандидатуре и с ОП тормозит сейчас выборы, потому что идёт не по их сценарию.
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