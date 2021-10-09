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Более 600 тыс. спецпропусков на случай локдауна заказали в Киеве

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Более 600 тыс. спецпропусков на случай локдауна заказали в Киеве
Столичные предприятия заказали более 600 тысяч специальных пропусков для общественного транспорта на случай локдауна из-за коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации.

"Наша главная задача – обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", – рассказали в КГГА.

Всего в системе зарегистрировались 9187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников. Только за сентябрь заказали 255 863 спецпропусков. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.

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В августе первый замглавы КГГА Алексей Кулеба говорил, что в случае возможного локдауна в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут киевляне со специальными пропусками, а транспортные карты без разрешений во время жесткого карантина действовать не будут.

Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Выносить зеленую гниду, я пройду и 15 км пешком. ******* это криворагульное мародерство
  • Речь Брежнева
    Это чтобы никто не смог поддержать отопительный майдан
  • Super Gut
    Опять эпицентры и ашаны будут барыговать, а мелкие ларьки и базарчики закроют.
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