Новости

Литве нужно еще 300 км колючей проволоки, чтобы отгородиться от Беларуси, - МВД

2 95532
Литве нужно еще 300 км колючей проволоки, чтобы отгородиться от Беларуси, - МВД
Литва построила уже почти 46 километров забора с колючей проволокой на границе с Беларусью, для покрытия наиболее уязвимого участка потребуется еще 300 км.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом 9 октября сообщается на сайте МВД республики.

Всего Литва приобрела или получила 556 км колючей проволоки – 306 км было закуплено, 250 км страна получила в качестве помощи от Эстонии, Украины и Словении.

"В настоящее время строится забор на наиболее уязвимых участках литовско-белорусской границы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы", – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Читайте также: Литва вернула домой 176 мигрантов, нелегально прибывших из Беларуси

Автор: Вадим Куц

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Помогли Эстония, Украина и Словения. А другие страны НАТО не хотят помочь своему восточному флангу? Ведь для них это копейки, ни о чём. Вот вам кстати и оборонительный блок. Видимо некоторые страны и дальше будут объединятся в мини-блоки. А то система слишком неповоротлива и забюрократизирована, пока почухаются и поозаботятся, упоротые Бульбофюрер и Бункерный карлик понаворотят делов
  • Zemer
    А ещё нужна заминированная КСП - картофельно следовая полоса
  • Стрелок
    лукашеску отжигает

Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости