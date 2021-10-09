Призываю рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польше из бюджета ЕС, - глава Европарламента Сассоли
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина об этом заявил Давид Сассоли нв интервью La Repubblica.
По его словам, Еврокомиссия ведет с властями Польши переговоры по основополагающим принципам, несоблюдение которых может заблокировать утверждении плана восстановления страны.
"Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС - ред.) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение", - пояснил он добавив, что идет наступление на ценности ЕС и нужна "очень жесткая реакция ".
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом. В ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пообещали принять меры.