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Призываю рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польше из бюджета ЕС, - глава Европарламента Сассоли

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Призываю рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польше из бюджета ЕС, - глава Европарламента Сассоли
Глава Европарламента Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польше из бюджета ЕС. На этой неделе польский Конституционный суд признал превосходство национального законодательства над европейским правом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина об этом заявил Давид Сассоли нв интервью La Repubblica.

По его словам, Еврокомиссия ведет с властями Польши переговоры по основополагающим принципам, несоблюдение которых может заблокировать утверждении плана восстановления страны.

"Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС - ред.) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение", - пояснил он добавив, что идет наступление на ценности ЕС и нужна "очень жесткая реакция ".

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Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом. В ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пообещали принять меры.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Полякам набридли гейські цінності.
    Тим більше, європейці самі знехтували ними, підіграючи кацапні.
  • Лава Ромашкина
    Польша отказывается принимать беженцев,которыми именно Меркель и Саркази двое бездетных и стремных человека -им наплевать наплевать вообще на будущее стран) наводнили Европу!! Кому нужны дармоеды,которые только и могут рожать и под пальмами сидеть,ждать подачки от мира??Молодцы поляки!! Они принимают умных и работящих украинцев!
  • Adrew Warko
    Ага.
    "Ответ ЕС на задержание Протасевича должен быть решительным, незамедлительным и единым", - глава Европарламента Сассоли.

    Видимо, такой же решительный, незамедлительный и единый ответ будет и в этот раз.
    Собственно, как и всегда.
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