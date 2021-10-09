Призываю рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польше из бюджета ЕС, - глава Европарламента Сассоли

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польше из бюджета ЕС. На этой неделе польский Конституционный суд признал превосходство национального законодательства над европейским правом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина об этом заявил Давид Сассоли нв интервью La Repubblica.

По его словам, Еврокомиссия ведет с властями Польши переговоры по основополагающим принципам, несоблюдение которых может заблокировать утверждении плана восстановления страны.

"Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС - ред.) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение", - пояснил он добавив, что идет наступление на ценности ЕС и нужна "очень жесткая реакция ".

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Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом. В ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пообещали принять меры.