Полиция проверяет информацию о минировании 7 больниц в Харькове
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Харьковская полиция проверяет информацию о минировании 7 медучреждений и супермаркета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В сообщении отмечается: "Полиция проверяет сообщение о минировании медицинских учреждений и супермаркета в Харькове. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
9 октября около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с уведомлением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и один из супермаркетов.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории".