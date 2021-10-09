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Полиция проверяет информацию о минировании 7 больниц в Харькове

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Полиция проверяет информацию о минировании 7 больниц в Харькове
Харьковская полиция проверяет информацию о минировании 7 медучреждений и супермаркета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Полиция проверяет сообщение о минировании медицинских учреждений и супермаркета в Харькове. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

9 октября около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с уведомлением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и один из супермаркетов.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории".

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  • Сергей Гусаченко 4a900e56
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