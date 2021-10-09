Смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона, - Янченко

Согласно токсикологической экспертизе, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона (полусинтетический наркотический препарат, запрещенный во всех странах мира наряду с кодеином и декстрометорфаном из-за высокой смертности и наркомании). По моей информации, это показала токсикология", - написала она.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.