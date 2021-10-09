Конкурс по избранию главы САП должен состояться как можно скорее, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что конкурс по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры должен состояться как можно скорее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Для Украины абсолютно принципиальна стабильность и эффективность антикоррупционных органов. Поэтому избрание независимого и профессионального руководителя САП должно состояться как можно быстрее. Никакие задержки работы конкурсной комиссии общество не поймет и не простит", - написал он.

Как сообщилось ранее, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.

Свое недовольство сложившейся ситуацией выразил и президент Зеленский, заявивший, что "члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено".