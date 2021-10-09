С начала суток российские наемники 3 раза нарушили перемирие, применив под Красногоровкой минометы калибром 82 мм, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.