Турция задержала шестерых российских шпионов

Турецкие правоохранители задержали шестерых иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже. Гражданство задержанных не разглашается, однако на опубликованном местным изданием фото видно, что среди изъятого у задержанных - российский паспорт.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом сообщает телеканал Haber Turk.

Турецкие правоохранители сообщили, что иностранцев подозревают в попытке получить конфиденциальную информацию военного и политического характера, а также планировании вооруженных нападений.

У задержанных изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным прицелом, и патроны. Как свидетельствует опубликованное фото, у подозреваемых в шпионаже были российские паспорта.

Операцию по задержанию шпионов провели одновременно по нескольким адресам в Стамбуле и Анталии. Группа управления по борьбе с терроризмом Стамбула и Национальная разведывательная организация начали расследование.