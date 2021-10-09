Для этой волны COVID-19 характерно резкое падение уровня сатурации у больных, - Ляшко

Особенность текущей вспышки коронавируса - резкое падение сатурации у больных.

Об этом на брифинге в Херсоне заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, который, в ходе рабочей поездки в область, принял участие в заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Характерно то, что (врачи сегодня поделились), когда сатурация с 92 резко падает до 70-ти. И это критическое состояние, когда человека очень трудно вернуть тогда к жизни", - сказал Ляшко.

В свою очередь, как отметил главный государственный санитарный врач области Юрий Ромаскевич, в предыдущих волнах "мы не видели такого резкого падения уровня сатурации". Это, по его словам, признак именно штамма "Дельта".

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Ляшко также отметил, что если говорить об особенностях госпитализации, то средняя длительность пребывания на койке ковидного больного в эту волну увеличилась в среднем на полтора-два дня и составляет в среднем около 14 дней. Однако, как акцентировал он, есть случаи, когда больного держат в больнице по 28-30 дней, люди находятся на кислороде, и не на инвазивной вентиляции легких и на инвазивной вентиляции легких.

"И это несопоставимо с температурой у человека, что может возникнуть после прививки. Тот, кто был на маске кислородной, тот понимает о чем идет речь", - сказал Ляшко.

Он призвал прививаться, поскольку вакцинированные легче переносят болезнь - вакцинация защищает от средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки 8 октября против COVID-19 вакцинировано 148 735 человек.

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