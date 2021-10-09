Для этой волны COVID-19 характерно резкое падение уровня сатурации у больных, - Ляшко
Об этом на брифинге в Херсоне заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, который, в ходе рабочей поездки в область, принял участие в заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Характерно то, что (врачи сегодня поделились), когда сатурация с 92 резко падает до 70-ти. И это критическое состояние, когда человека очень трудно вернуть тогда к жизни", - сказал Ляшко.
В свою очередь, как отметил главный государственный санитарный врач области Юрий Ромаскевич, в предыдущих волнах "мы не видели такого резкого падения уровня сатурации". Это, по его словам, признак именно штамма "Дельта".
Ляшко также отметил, что если говорить об особенностях госпитализации, то средняя длительность пребывания на койке ковидного больного в эту волну увеличилась в среднем на полтора-два дня и составляет в среднем около 14 дней. Однако, как акцентировал он, есть случаи, когда больного держат в больнице по 28-30 дней, люди находятся на кислороде, и не на инвазивной вентиляции легких и на инвазивной вентиляции легких.
"И это несопоставимо с температурой у человека, что может возникнуть после прививки. Тот, кто был на маске кислородной, тот понимает о чем идет речь", - сказал Ляшко.
Он призвал прививаться, поскольку вакцинированные легче переносят болезнь - вакцинация защищает от средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.
Напомним, за прошедшие сутки 8 октября против COVID-19 вакцинировано 148 735 человек.