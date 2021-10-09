Возможный выход Польши из ЕС: Венгрия поддержала решение суда РП
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Будапешт заявил, что решение польского суда в четверг было вызвано "плохой практикой институтов ЕС", которые пытались отобрать у стран-членов определенные полномочия, которые никогда не передавались ЕС.
Издание отмечает, что правые популистские правительства в Польше и Венгрии расходятся с Европейской комиссией по самым разным вопросам - от свободы СМИ, миграции, прав ЛГБТ до независимости судебной системы.
Несмотря на разногласия между Брюсселем и их правительствами, Польша и Венгрия по-прежнему поддерживают членство в ЕС.
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые части законодательства Европейского союза. В частности принцип верховенства права ЕС над польскими законами.
Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.