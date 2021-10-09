Титушки прорываются в дом Порошенко в Козине. ВИДЕО

Неизвестные прорываются в дом экс-президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в Козине на Киевщине.

Об этом заявила в Facebook народный депутат от "ЕC" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Титушки, которых ночью набирали в соцсетях на проплаченные "акции", начали прорываться в дом Петра Порошенко", - написала она и добавила, что к участию в этой акции привлекли несовершеннолетних.

По словам Геращенко, представители "Евросолидарности" уже обратились к советнику - уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием немедленно прибыть в Козин и вместе с полицией обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях.

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Судя по видео с места происшествия, происходят столкновения.

Блогер Андрей Луганский в Telegram написал, что титушки применяют газ против ветеранов российско-украинской войны, приехавших поддержать Порошенко.

Напомним, по данным полиции, "мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко в Козине началась ночью. Более 60 правоохранителей обеспечивают правопорядок.