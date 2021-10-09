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Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина обыграла Финляндию и сохранила второе место в группе

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Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина обыграла Финляндию и сохранила второе место в группе
Фото: Павло Кубанов
Национальная сборная Украины по футболу одержала первую победу в квалификации чемпионата мира-2022.

В своем шестом поединке отборочной стадии мундиаля команда Александра Петракова на "Олимпиаштадионе" в Хельсинки нанесла поражение сборной Финляндии - 2:1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сине-желтые" открыли счет на 4-й минуте благодаря голу Андрея Ярмоленко после результативного паса Романа Яремчука. Паритет на 29-й минуте восстановил Пукки, а решающий мяч забил Яремчук на 34-й минуте.

В другом поединке отборочной группы D Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине - 0:2.

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Турнирное положение: Франция - 12 очков (после 6-ти игр), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Отборочный турнир ЧМ-2022 "сине-желтые" завершат двумя поединками с Боснией и Герцеговиной (12 октября дома, 16 ноября в гостях).

Десять победителей отборочных групп выйдут в финальную стадию чемпионата мира напрямую. Еще три путевки разыграют в стыковых матчах десять обладателей вторых мест, к которым присоединятся два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА.

XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • хужє не будєт
    Браво Україно!!!!
    Так тримати.
    Петраков, тримати свою лінію.
    Жоден гравець, не має бути вище команди.
  • Oleksandr Boiko
    тупко.. всім адекватним вболівальникам футболу це цікаво! якщо тобі тільки політика і водяра цікаві - краще мовчи
  • Vedana
    Молодці ! Прямо не віриться: відбір закінчується, а у нас лише перша перемога.
    Як завжди, на емоціях: спокійно вболівати з нашими ніколи виходить. Але так - цікавіше.
    За ті 6 доданих хвилин аж серце розболілося.
    Дуету ЯЯ - оплески !
    Скільки можна було забити, щоб впевненіше почуватися. Такі зручні моменти запороли.
    Ай ...
    Хороший темп, напруга, мотивованість. Вдала гра.
    А помилки нехай розбирають завтра.

    І перемоги з боснійцями у Львові та потім - на виїзді.
    Вперед, збірна !
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