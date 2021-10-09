Ляшко призвал вакцинироваться от COVID-19 и посоветовал тем, кто не верит в коронавирус, пообщаться с родственниками пациентов больниц

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в очередной раз призвал украинцев сделать прививку от коронавируса, подчеркнув, что вакцина есть и система здравоохранения готова предоставить эту услугу.

Об этом он сказал на брифинге в Херсоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нравятся очереди в пунктах прививки, нам не нравятся очереди скорых возле ковидных больниц", - отметил Ляшко.

Как подчеркнул министр, во время пребывания на Херсонщине он посетил четыре прививочных центра.

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По его словам, нужно только желание, потому что за руку в пункты вакцинации никого нельзя привести. А тем, кто не верит в коронавирус или в осложнения, министр советует пройтись мимо инфекционной, ковидной больницы и пообщаться с родными людей, которые там лежат.

Он отметил, что уже не знает, что нужно рассказывать, чтобы люди не слушали "этот вайбер, и другое", где "гоняют российскую пропаганду", а посмотрели на пример таких стран как Великобритания, Дания, где вакцинировано более 70% взрослого населения и где сняты карантинные ограничения. По его словам, так может быть и в Украине - есть возможность можно делать более миллиона прививок в неделю.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 15 908 случаев заражения коронавирусом.

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