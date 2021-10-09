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Байден не позволил Трампу засекретить документы о штурме Капитолия 6 января

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Байден не позволил Трампу засекретить документы о штурме Капитолия 6 января
Президент США Джо Байден уполномочил Национальный архив передать первую партию документов о событиях 6 января 2021 года специальному комитету Палаты представителей США.

Речь идет о штурме Капитолия, когда сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, пытаясь помешать законодателям официально утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден отказал бывшему президенту Трампу в попытке воспользоваться конституционной привилегией, позволяющей президенту США сохранять конфиденциальность переписки сотрудников своей администрации. Ранее Дональд Трамп пытался заблокировать доступ к запрошенным документам через своих адвокатов.

По итогам штурма более 600 человек были привлечены к уголовной ответственности.

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Специальный комитет Конгресса по расследованию событий 6 января пригрозил привлечь к ответственности экс-советника Трампа, Стива Бэннона, заявившего об отказе давать показания.

Напомним, 6 января 2021-го в Конгрессе США проходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Захопити владу Трампаксу не вдалося, а от покарання за це обов'язково настане. Такої борзоти у Конгресі ще не було.

    Рудий орангутанг увійде в історію, як президент-неадекват, який після програшу на виборах геть здурів та пішов на злочин.
  • Scorpman Y
    совсем тупые методички стал писать подоляк для своей секты зебилоидов..
  • дмитрий иванов 527db324
    Это был триумф всего роспропагандонпрома. Хосподя, чего они только не мололи своими языками. Целый месяц круглосуточной истерики и гавнометания. Трамп хоть понял сам, что учудил вместе с некоторыми своими упоротыми сторонниками?...
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