Франция будет бороться за отмену смертной казни во всем мире, - Макрон
Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Он выступил вместе с Робером Бадинтером, министром юстиции покойного президента Франсуа Миттерана, который руководил отменой смертной казни через парламент Франции в 1981 году.
Как заявил президент, в Париже состоится конференция, посвященная 40-летию отмены данного наказания во Франции. На мероприятии соберутся группы гражданского общества из стран, где применяется смертная казнь.
Франция, председательствуя в первой половине 2022 года в Совете ЕС, будет работать вместе с другими государствами-членами в соответствии с резолюцией ООН, которая требует от стран ежегодно сообщать о количестве вынесенных смертных приговоров и казни, сказал он.
Франция стала тридцать пятой страной мира, которая запретила смертную казнь. Дальнейшие отмены и моратории с тех пор означают, что большинство стран больше не применяют наказание, хотя несколько крупных государств, включая Китай, Иран и США придерживаются его.
Согласно опросам, во Франции общественность остается резко разделенной по этому вопросу.