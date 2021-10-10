Новости

Полиция Киевщины сообщает, что неоднократно прекращала потасовки под домом Порошенко в Козине и продолжает дежурить

19 649150
Полиция Киевщины сообщает, что неоднократно прекращала потасовки под домом Порошенко в Козине и продолжает дежурить
В полиции сообщают, что "мирная акция" под домом пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине на Киевщине продолжается.

"По состоянию на 22:50 существенных нарушений правопорядка не выявлено. Участники акции несколько раз пытались начать потасовку, которую полицейские неоднократно прекращали. Сейчас стороны конфликта к активным действиям не прибегают", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службу полиции Киевщины.

Правоохранители призывают участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Полиция Киевщины сообщает, что неоднократно прекращала потасовки под домом Порошенко в Козине и продолжает дежурить 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Титушки прорываются в дом Порошенко в Козине. ВИДЕО

Напомним, по данным полиции, "мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко в Козине началась ночью. Более 60 правоохранителей обеспечивают правопорядок.

Автор: Анна Судак

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • хужє не будєт
    Петро Порошенко якраз приїхав додому. Він подякував ветеранам, які дали відсіч тітушкам. Це ганьба, коли ОП, за наказом Зеленського, за вкрадені у платників податків гроші, наймає всяку погань для провокацій.
  • 18c49ed2
    Кстати, а ведь правда на 1000%. И гордона ************** Киву тоже не тревожат

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Порох не зеленая навозная муха Зе-Зе, он не боится никого. Его в бытность президентом на западе называли бульдозером.
    Многие помнят шакалов Собакова, которые преследовали Пороха в 19 годе на предвыборных митингах. Так Порох не боялся это быдло, и когда они блокировали ему проход, он всегда шел напролом, и это быдло молча расступалось и довало ему и его команде пройти.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости