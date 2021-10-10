Полиция Киевщины сообщает, что неоднократно прекращала потасовки под домом Порошенко в Козине и продолжает дежурить

В полиции сообщают, что "мирная акция" под домом пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине на Киевщине продолжается.

"По состоянию на 22:50 существенных нарушений правопорядка не выявлено. Участники акции несколько раз пытались начать потасовку, которую полицейские неоднократно прекращали. Сейчас стороны конфликта к активным действиям не прибегают", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службу полиции Киевщины.

Правоохранители призывают участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

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Напомним, по данным полиции, "мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко в Козине началась ночью. Более 60 правоохранителей обеспечивают правопорядок.