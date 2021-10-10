В Украине не хватает около 3000 судей, - представитель ВС Ткачук

Каждый украинский судья работает фактически за 11 отсутствующих. Для укомплектования судов честными профессиональными кадрами должна заработать обновленная Высшая квалификационная комиссия.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил судья Верховного суда Олег Ткачук, передает Цензор.НЕТ.

"Нет судей в некоторых районах. В апелляционных судах, как правило, 7 человек. В каждой коллегии - некомплект. Например, в Харькове сейчас в апелляционном суде только 10 судей из 115-ти. Получается, что возможность рассмотреть свое дело вовремя - за месяц, или за два - очень ограничено. Каждый судья работает фактически за 11 отсутствующих", - рассказал Ткачук.

Не хватает судей и в Верховном суде, штат которого должен составлять 200 человек.

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"Но 200 человек в Верховном Суде никогда не было, сейчас - 187", - уточнил судья.

Сотрудники уходят, в том числе, из-за сложных условий работы, высокой нагрузки.

"Судья в таких условиях работает, что он практически не видит своих родных. У нас нет субботы, воскресенья. Как правило, рабочий день судьи начинается в 8 утра и заканчивается около 11 часов ночи. И так продолжается четыре последних года в Верховном Суде", - пояснил он.

Не удерживает людей даже высокая судейская зарплата.

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"Есть люди, которые пришли в судебную систему, не имея судейского стажа. Конечно, у них зарплата меньше, нежели у тех судей, у которых 40 лет стажа. Моя зарплата - 75 [прожиточных] минимумов (с 1 июля 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных украинцев составляет 2 379 грн, - ред.)", - рассказал Ткачук.

Но для укомплектования судов честными профессиональными кадрами должна заработать обновленная Высшая квалификационная комиссия, которая оценивает кандидатов.

"И Венецианская комиссия, и послы европейских стран, да и европейское сообщество требует, чтобы Украина не просто существовала как отдельное государство, а была частью европейского сообщества. И они настаивают на том, чтобы судебная реформа была завершена. Чтобы была по-новому создана Высшая квалификационная комиссия судей, Высший совет правосудия, чтобы прошли проверку действующие судьи и были назначены новые", - резюмировал он.

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