Новости

Помилованные Зеленским участники боевых действий вышли из тюрем, - Офис президента

16 114159
Помилованные Зеленским участники боевых действий вышли из тюрем, - Офис президента
В Украине был освобожден 31 участника боевых действий, ранее осужденных за преступления легкой и средней степени тяжести, согласно указу о помиловании президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала  председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя офиса президента Алена Вербицкая

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении Указа Президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему побратиму", - говорится в сообщении.

Вербицкая отметила: "Искренне желаю всем помилованным и теперь свободным защитникам Украины, никогда больше не возвращаться в места несвободы! Не потратить предоставленную возможность начать жизнь "с чистого листа".

Также читайте: Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    І тут - "піар"! Коли "горить зад" і падає рейтинг "Блазня", "жОПУ" шалено підшукує можливості його піднять В когось є заперечення? Бо якби "Блазень" вважав , що вони засуджені "несправедливо" чи вирок з "реальним" строком ув"язнення "занадто суворий" то помилував-би їх відразу після приходу до влади Адже це було одним з елементів ""антипорошенкіади" - що "марадьор" масово саджає в тюрми "патріотів"!!! Про це "гуділи" перед виборами з кожного "зливного бачка"!
    Однак "Блазень" це зробив тільки зараз Тепер чекаємо як це буде "роздуваться" у ЗМІ як "найвеличніший акт милосердя" "НАЙВЕЛИЧНІШОГО ЛІДОРА **********"!!!
  • Порохобандерівець
    Юлія Прасолова, терористка з вибухівкою. Саме через те що Зеленський її помилував, і довелося в справі Шеремета призначити винними абсолютно сторонніх людей.
  • Владимир Иванец
    Если шо, у Илюши Киви тоже УБД имеется.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости