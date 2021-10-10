Помилованные Зеленским участники боевых действий вышли из тюрем, - Офис президента

В Украине был освобожден 31 участника боевых действий, ранее осужденных за преступления легкой и средней степени тяжести, согласно указу о помиловании президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя офиса президента Алена Вербицкая

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении Указа Президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему побратиму", - говорится в сообщении.

Вербицкая отметила: "Искренне желаю всем помилованным и теперь свободным защитникам Украины, никогда больше не возвращаться в места несвободы! Не потратить предоставленную возможность начать жизнь "с чистого листа".

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