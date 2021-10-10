"Крымская платформа" – это очень сильный удар лично по Путину, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что создание "Крымской платформы" "сильно ударило" лично по российскому президенту Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТСН.

"Крымская платформа" – это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело", – подчеркнул Кулеба.

Он также указал на поддержку "Крымской платформы" властями Турции, несмотря на недовольство Кремля по этому поводу.

"Вы могли услышать, что во время визита во Львов Мевлюта Чавушоглу (глава МИД Турции – ред) неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников "Крымской платформы", но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации "Крымской платформы", чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", – добавил Кулеба.

В Кремле слова Кулебы пока не комментировали.

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