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Из всех госпитализированных с коронавирусом в сентябре - 97,1% невакцинированных, - ЦОЗ

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Из всех госпитализированных с коронавирусом в сентябре - 97,1% невакцинированных, - ЦОЗ
Из всех госпитализированных из-за COVID-19 украинцев в течение сентября - 97,1% невакцинированных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По данным электронной системы здравоохранения, 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированны, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины. В целом, среди украинцев, которым диагностировали коронавирусную болезнь в этот период, 95,7% не были полностью вакцинированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в Минздраве Украины сообщили, 66 053 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 9 октября. Всего проведено 13 644 843 прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать

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Топ комментарии

  • Тунгусский метеорит
    Из-за вас, козлов, нас всех посадят на локдаун. Хотя вы люди взрослые, сознательно сделали свой выбор, поэтому я считаю никаких локдаунов ради спасения тупых обезьян делать не стоит.
  • Sergey Loshenko
    какие красивые цифры - написали бы уже 99,9%
  • Нина Лабунская
    Зебилам вакцинироваться не нужно... Природный отбор таки должен действовать....😊
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