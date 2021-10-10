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В торговле с ЕС Украина на 70-80% отвечает всем европейским стандартам, - Стефанишина

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В торговле с ЕС Украина на 70-80% отвечает всем европейским стандартам, - Стефанишина
В ключевых сферах, в которых происходит торговля между Украиной и ЕС, страна на 70-80% отвечает европейским стандартам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Радио Свобода".

"В пяти основных сферах, в которых происходит торговля, на 70-80% отвечаем европейским стандартам. Это уже подтверждено. Сфера энергетики - 80%. Сфера пищевой продукции и санитарных мероприятий - более 70%. Полностью соответствуем системе государственных закупок и телекоммуникаций. Это означает, что в понимании нашей евроинтеграции мы (Украина и ЕС – ред) работаем одинаково и живем одинаково", - сказала Стефанишина.

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Она также отметила, что более 14 тысяч украинских компаний уже работают на европейском рынке.

Украина также является той страной, которая интегрирована в европейские структуры. Страна является участником более 20 агентств и институтов ЕС от правоохранительных (это Офис прокурора ЕС), заканчивая научными, культурными программами.

Поэтому, по словам Стефанишиной, с точки зрения политической, экономической конвергенции, Украина фактически достигла огромных результатов за 5 лет.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Я бы предпочел услышать это от представителей ЕС.
  • коля малый
    Не, дорогенька, работаем больше, а живем хуже. Твое высказывание на кого розсчитано
  • Reagan Ron
    Наши законы и система налогообложения на все сто процентов не соответствуют евростандартам,так что молчи в тряпку и переписывай законы не у засрашки,а у европейцев.
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