"Офис президента раздает приказы о покупке титушек и посылает их сюда": Порошенко о потасовках под его домом в Козине. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.
"Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому произойти. Вы все большие молодцы!
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Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, позоря Украину.
Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы - боитесь нас", - написал он.