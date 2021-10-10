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"Офис президента раздает приказы о покупке титушек и посылает их сюда": Порошенко о потасовках под его домом в Козине. ВИДЕО

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"Офис президента раздает приказы о покупке титушек и посылает их сюда": Порошенко о потасовках под его домом в Козине. ВИДЕО
Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко считает, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их к его дому в Козине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.

"Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому произойти. Вы все большие молодцы!

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Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, позоря Украину.

Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы - боитесь нас", - написал он.

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Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Порошенко себе захистить..
    А що буде з кожним з нас..... якщо зеленський забажає , то ніхто не порятує.
    Віддали владу самодуркові...
  • Стрелок
    сегодня утром

    https://www.facebook.com/pogrebiskij/videos/3023027657958731
  • Валерия Ларченко b661826f
    Це Україна програла вибори,зедегенерат
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