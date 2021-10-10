"Проверено ГБР-БЭБ -Укрэксимбанком", - Железняк опубликовал "инструкцию", как сорвать конкурс на главу САП
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в "Фейсбуке".
"Ну вы как дети малые. Так искренне удивились сорванному конкурсу на САП. Сейчас дам руководство, чтобы вы в дальнейшем не удивлялись", - отметил Железняк.
Далее нардеп предложил свой вариант инструкции "по всем важным конкурсам современности":
"Несколько простых вопросов-ответов помогут вам предсказать окончание любого конкурса сейчас на любую должность.
Часть первая. Избрание человека:
1) Это 100% наш человек?
2) Ему, если что можно будет позвонить и дать указание, кого не трогать?
3) Он будет минимум три раза в день вспоминать о больших достижениях президента?
4) Он не будет лайкать в "Фейсбуке" посты от Богдана, Авакова, Рябошапки и Разумкова?
Если все эти критерии получают положительные ответы, то дальше надо хакнуть очередной типа прозрачный конкурс.
Часть вторая. конкурс:
1) Американцы сильно следят?
2) Ну типа сильно-сильно, или просто обеспокоенность напишут?
3) Нам МВФ деньги все равно дадут?
4) А если не дадут денег, пропетляем как в прошлом году?
5) Если что, то через ОАСК отменим?
6) Там скандал как всегда, что-то в "Фейсбуке" напишут?
7) Социология показывает, что людям важнее дороги и пенсия?
8) Если что, хорошую фотку для заявлений от Офиса о "не услышали адекватных объяснений срыва" подготовили?
Если и на эти вопросы есть ответ, то тогда осталось решить очень простой алгоритм, как назначить.
Часть третья. назначение:
1) Можем просто через СНБО назначить туда человека?
2) А можем просто как в конкурсе по БЭБ Мельника, сначала назначить, а затем конкурс?
3) А просто поставить исполняющим обязанности?"
Часть четвертая. Работа с рисками.
1) А мы все пальцы крестиком держали, когда давали обещание международным парнерам провести нормальный и честный конкурс или только я?
Все. Инструкция для исполнения. Проверено ГБР-БЭБ -УКРЕКСИМБАНК ..... А Вы тут по САП "зраду" развели", - резюмировал Железняк.
Как сообщилось ранее, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.
В посольстве США в Украине заявили, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки разочарованы задержкой избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и призвали возобновить работу отборочной комиссии.