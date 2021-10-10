Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав
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После вакцинации иммунная система выстраивает защиту. Поэтому реакции после прививки от коронавируса являются нормальными для организма.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
В Минздраве призвали не волноваться, если после вакцинации от COVID-19 у вас появились следующие симптомы:
▪ покраснение, боль, отек в месте инъекции;
▪ повышение температуры тела;
▪ усталость;
▪ головная боль;
▪ озноб или лихорадка;
▪ боль в мышцах или суставах;
▪ боль в животе, тошнота;
▪ сонливость или бессонница;
▪ головокружение.
"Такие реакции проходят через несколько дней. Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу", - отметили в Минздраве.