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Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав

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Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав
После вакцинации иммунная система выстраивает защиту. Поэтому реакции после прививки от коронавируса являются нормальными для организма.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

В Минздраве призвали не волноваться, если после вакцинации от COVID-19 у вас появились следующие симптомы:

▪ покраснение, боль, отек в месте инъекции;
▪ повышение температуры тела;
▪ усталость;
▪ головная боль;
▪ озноб или лихорадка;
▪ боль в мышцах или суставах;
▪ боль в животе, тошнота;
▪ сонливость или бессонница;
▪ головокружение.

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"Такие реакции проходят через несколько дней. Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу", - отметили в Минздраве.

Топ комментарии

  • belge
    Та сказали ж - это нормально. Это как после мышьяка кони двинуть, тоже нормальная реакция организма.
  • Ksenia VB
    Більшість навіть не відчуває жодних побічок.
    Що ви всі такі перелякані.
    Рак від курева вас не лякає. Ожиріння від булок теж. Цукровий діабет. Цироз від алкоголю.
    А вакцина - який жах !!! Баюсь баюсь... і маску на ротяку не напхає, ходить корону губами хапає..
    Що за народ..
  • Sophia-Maria Duglass
    Можете умереть хоть сейчас и освободить Цензор от кацапскрй дурни😀😀😀
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