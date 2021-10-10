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Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской: пенсионеров перестанут выпускать за украинскими пенсиями

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Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской: пенсионеров перестанут выпускать за украинскими пенсиями
Оккупационная власть на Луганщине ужесточила правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской. Данным решением якобы хотят защитить пенсионеров от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что с 9 октября так называемая "ЛНР" ужесточила пропуск. Теперь отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязан к правилам, как в отдельных районах Донецкой области.

Таким образом, оккупанты разрешили выезд только по спискам на следующих основаниях:

  • лечение (реабилитация);
  • обучение;
  • необходимость ухода за близким родственником;
  • похороны родственника.

Кроме того, въезд людей без прописки в оккупированных районах разрешается тоже только по вышеуказанным причинам, а также при участии в "гуманитарных программах". Списки на въезд и выезд формируются "рабочей группой".

Как уточнила так называемая "министр здравоохранения ЛНР" Наталия Пащенко, данные меры будут действовать как минимум 10 ноября 2021 года. По ее словам, ужесточение пропуска касается и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.

Таким образом, граждан Украины вынуждают выезжать на подконтрольную территорию через Россию.

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Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Правильно. Хватит с них денег от Укрэксимбанка.
  • Super Gut
    Походу дырявые еще большие патриоты Украины чем зелох. Я напомню, что именно зеленый упырь начал платить пенсии всем терпилам из дыры, независмо от того живые они или уже откинулись - такая себе дыра в которой жгутся деньги украинских роботяг, благодаря криворогульному черту
  • Vladimir Soukhov
    Надо закрыть все КПВВ на 20 лет. А потом посмотрим моджет ещё на 20 лет.
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