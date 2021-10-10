Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской: пенсионеров перестанут выпускать за украинскими пенсиями
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что с 9 октября так называемая "ЛНР" ужесточила пропуск. Теперь отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязан к правилам, как в отдельных районах Донецкой области.
Таким образом, оккупанты разрешили выезд только по спискам на следующих основаниях:
- лечение (реабилитация);
- обучение;
- необходимость ухода за близким родственником;
- похороны родственника.
Кроме того, въезд людей без прописки в оккупированных районах разрешается тоже только по вышеуказанным причинам, а также при участии в "гуманитарных программах". Списки на въезд и выезд формируются "рабочей группой".
Как уточнила так называемая "министр здравоохранения ЛНР" Наталия Пащенко, данные меры будут действовать как минимум 10 ноября 2021 года. По ее словам, ужесточение пропуска касается и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.
Таким образом, граждан Украины вынуждают выезжать на подконтрольную территорию через Россию.