Украина имеет достаточные запасы газа в хранилищах, чтобы нормально пройти осенне-зимний период, - Стефанишина
Об этом в интервью Радио Свобода сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах", - отметила Стефанишина.
Относительно необходимости проведения переговоров с Россией по газу, Стефанишина отметила, что нынешние договоренности базируются на европейских нормах и таким же должен быть новый контракт.
"Даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому договариваться нам обязательно придется, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил", - отметила вице-премьер.