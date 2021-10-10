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Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, - Шмыгаль

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Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, - Шмыгаль
Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти 100 млрд евро.

Об этом премьр-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе мы одобрили проект распоряжения президента о полномочиях Министра образования и науки на подписание соглашения о присоединении Украины к программе "Горизонт Европа"", - отметил глава правительства.

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По его словам, целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации.

"Для Украины это открывает новые горизонты сотрудничества со странами ЕС во всех научных сферах, а также дает дополнительные финансовые возможности для наших научных учреждений. Кроме того, распоряжение предусматривает присоединение и к программе "Евроатом" по исследованию и обучению в области атомной энергетики", - пояснил Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    где?) в рашке? с ума сошел?))
    там еще большая нищета)) эмигрируют в рашку только умственно-неполноценные
  • Привет
    Тратить то они может и тратят...но наука от этого в паРаше не появится....
  • акаб акабіч
    речь же о кадрах? и о их трудоустройстве?

    все плохо, но не настолько, как вы представляете. это все, что я утверждаю. Есть разработки в области космоса, авиадвигателей(антонов) и т.п. т.е. не совсем ноль.
    но это слезы и с этим что-то надо делать, тут не поспоришь
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