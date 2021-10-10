Новости

Эпидзонирование Украины: количество областей в "оранжевой" зоне возросло до 16. ИНФОГРАФИКА

4 80252
Эпидзонирование Украины: количество областей в "оранжевой" зоне возросло до 16. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на воскресенье, 10 октября, в "оранжевой зоне" эпидемической опасности находятся уже 16 областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. 

Так, по состоянию на 10 октября в "оранжевой" зоне эпидемической опасности находятся: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Черновицкой области - 799 на 10 тыс. населения, Луганской - 780, Сумской - 548, Херсонской - 529, Харьковской - 526, Запорожской - 505, Донецкой - 504.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, выявлено 11 344 новых случаев, выздоровел - 2 581 человек, - Минздрав

Показатель уровня госпитализаций (60 на 100 тыс.) превышен в 13 областях: Волынской - 61,2, Днепропетровской - 68,8, Донецкой - 75,2, Житомирской - 74,6, Запорожской - 79,7, Луганской - 68,9 , Львовской - 61,3, Одесской - 60,9, Сумской - 71, Харьковской - 86,7, Херсонской - 91,3, Черновицкой - 66,5, Черниговской - 60,5.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Донецкой области.

Также читайте: Херсонская область вскоре может перейти в "красную" зону, - Ляшко

Эпидзонирование Украины: количество областей в оранжевой зоне возросло до 16 01

Топ комментарии

  • Антип61
    А за смерти, превышающие смертность в доковидные годы, ты бы ввел посмертные штрафы за симуляцию?
  • Dmytro Shevchenko 036a0c6e
    Я бы отменил ковидные доплаты медикам и уровень госпитализации по ковиду сразу же упал бы до уровня госпитализаций от обычных ОРВЗ в прошлые доковидные годы.
  • Super Gut
    Сейчас антиковидные мероприятия по стране ничем не отличаются от тех, что были летом - тоесть никакие. Смысл в этих оранжевых-зеленых зонах если зеупырям сильно нужен лохдаун, ведь в лохдаун можно творить любой беспредел пока лошары сидят по домам
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости