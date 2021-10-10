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В первом полугодии Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций - $2,8 млрд, - Шмыгаль

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В первом полугодии Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций - $2,8 млрд, - Шмыгаль
В первом полугодии 2021 года Украина получила рекордную за последние четыре года сумму прямых иностранных инвестиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook 9 октября.

"Рост инвестиций. В первом полугодии прямые иностранные инвестиции составили $2,8 млрд. Это рекордная сумма за последние четыре года. Благодаря новым стимулам, которые были введены в этом году, мы ожидаем ускорения инвестиционной активности в последующие периоды", – заявил премьер.

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Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Pawlo Kit
  • Привет
    Брешет шмыгло как дышит...а дышит оно часто...
  • Николай Влад
    Маленький Кипр на первом месте, среди всех стран, по инвестициям в Украину.
    Потому, что Кипр это классический офшор.
    Большинство инвестиций из офшоров в Украину - это украинский капитал, владельцы которого используют компании на Кипре и в других офшорах ради оптимизации налогообложения и получения специфического правового статуса.
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