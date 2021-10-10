Новости

Госбюджет за январь-сентябрь выполнен на 104%. Почти 40 млрд грн направили на важные для страны проекты, - Шмыгаль

1 90640
Госбюджет за январь-сентябрь выполнен на 104%. Почти 40 млрд грн направили на важные для страны проекты, - Шмыгаль
Государственный бюджет за январь-сентябрь выполнен почти на 104%, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, "эффективная работа таможни и налоговой" позволили существенно увеличить поступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект бюджета-2022 не предусматривает роста денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, - Таран

"На этой неделе народные депутаты направили эти почти 40 млрд на субсидии, средства военным, развитие инфраструктуры, поддержку врачей и многие другие важные для страны проекты", - отметил глава правительства.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Kozak_Vasil
    Добре. Бюджет виконано а перед армією борг по зарплаті 2 млрд. То це так закладено в бюджет? Сплановано?
  • 18c49ed2
    Он просто тупо врет. Долг перед армией суммарно около 7,1 млрд. Долг по пособиям по безработице около 3 млрд. Долг по больничным тоже около 3 млрд. Долг по зарплатам врачей чуть более 0,5 млрд. Учителям у нас уже задерживают зарплату на месяц. И так далее по списку.
  • 18c49ed2
    Дебилизация люмпена. Тут у нас полное перевыполнение любых планов.

Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости