Госбюджет за январь-сентябрь выполнен на 104%. Почти 40 млрд грн направили на важные для страны проекты, - Шмыгаль

Государственный бюджет за январь-сентябрь выполнен почти на 104%, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, "эффективная работа таможни и налоговой" позволили существенно увеличить поступления.

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"На этой неделе народные депутаты направили эти почти 40 млрд на субсидии, средства военным, развитие инфраструктуры, поддержку врачей и многие другие важные для страны проекты", - отметил глава правительства.