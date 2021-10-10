"Продай квартиру - верни деньги": Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит (Baker Street) провела акцию протеста у здания, где согласно материалам расследования Pandora Parers, расположена одна из квартир, которую приобрел президент Украины Владимир Зеленский и оформил на лиц из ближайшего окружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают #Буквы.

Представитель организации "Евромайдан" (London Euromaidan) Андрей Бубернак рассказал, что в акции принимают участие украинцы, а также их партнеры и единомышленники, которые сегодня пришли поддержать протест против коррупции и отмывания денег.

"Недавно было опубликовано расследование Pandora papers о том, как Зеленский отмыл деньги Коломойского из "ПриватБанка" через оффшоры и купил себе в Лондоне квартиру, а может и не одну, которая не была задекларирована ... Мы пришли сюда показать свое понимание ситуации, которая в принципе не изменилась за период его президентства. То есть коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может и вышла на новый. И Зеленский своим примером показал, что он не только не борется с ней, а участвует в коррупционных схемах", - пояснил Бубернак.

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Он добавил, что участникам не нужны объяснения:

"Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир ... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье - никто не отрицает. Но пусть оно будет заработанное честным способом и тяжелым трудом".

Участники акции держали плакаты с надписями: "Зеленский - коррупционер!", "Продай квартиру - верни деньги".

Как известно, факты, приведенные в расследовании Pandora papers и в новом фильме-расследовании "Слидства.Инфо" "Офшор 95", свидетельствуют о том, что бизнес-структуры Зеленского могли не платить налоги в Украине в период с 2012 по 2019 год. С этой целью был открыт ряд офшорных компаний, которыми кроме Зеленского владели его партнеры по "Кварталу 95". Один из них - Сергей Шефир, который сейчас работает первым помощником президента. Другой - Иван Баканов, нынешний глава СБУ.

Начиная с 2012 года, офшоры владельцев и учредителей "Квартала 95" получили более 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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Эти же офшорные компании владеют квартирами в Лондоне общей стоимостью около 7,5 миллиона долларов. Две квартиры принадлежат фирме Сергея Шефира. Одна из них расположена в доме под названием Chalfont Court. Вход в него находится напротив дома 221В на Baker Street. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составила около 3 миллионов долларов.

Другая лондонская квартира, которой владеет фирма Шефира, расположена в здании Clarence Gate Gardens, что в нескольких шагах от первого места. В 2016 году она стоила 2,1 миллиона долларов.

Третья квартира через офшорные фирмы принадлежит "кварталовцу" Андрею Яковлеву и расположена в здании Westminster Palace Gardens. Ее цена на момент покупки - более 2,3 миллиона долларов. От этого дома до Вестминстерского дворца, где собираются британские парламентарии, пешком можно дойти за 5 минут.

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Также акцию поддержала организация European Democrat Students. Это студенческая организация Европейской народной партии. Цель организации - способствовать созданию свободной, демократической и объединенной Европы. Они поддержали активистов, требующих ответов от украинского лидера Владимира Зеленского.

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