Главам правоохранительных органов направлен депутатский запрос с требованием отреагировать на информационные манипуляции и провести беспристрастное расследование смерти Полякова, - "За майбутнє"

Сопредседатель депутатской группы в ВР "За майбутнє"", народный депутат Тарас Батенко призывает правоохранительные органы провести независимое, честное, профессиональное расследование смерти народного депутата Украины Антона Полякова и отреагировать на манипуляции вокруг этого трагического события.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "За майбутнє", такой призыв содержится в депутатском запросе Тараса Батенко к министру внутренних дел, генеральному прокурору и председателю Службы безопасности Украины.

В официальном запросе сопредседатель группы отмечает, что несколько дней после смерти народного депутата Антона Полякова слышно множество комментариев, теорий, мнений "экспертов", которые откровенно "хайпуют" на теме гибели политика. Учитывая это, Батенко считает необходимым допросить парламентариев, которые позволяют себе громкие, компрометирующие заявления в СМИ, ссылаясь на анонимные источники информации в правоохранительных органах.

"Возникает вопрос, каким образом такие лица оперируют информацией, о которой не уведомлены родственники, которая не подтверждена ни одним правоохранительным органом? Это банальное желание пропиариться или у правоохранителей есть проблемы с внутренней безопасностью?" - говорится в запросе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы всех фракций и групп, кроме "Слуги народа", поддержали отзыв Третьяковой с должности главы комитета, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ

В своем запросе нардеп подчеркивает: близкие люди, которые дружили, работали, общались с Антоном Поляковым, шокированы, ведь политик не был замечен в употреблении наркотических средств, а обстоятельства его смерти выглядят очень неоднозначно.

"Мы призываем проявить максимальную беспристрастность и прозрачность в расследовании дела гибели народного депутата Украины Антона Полякова. В противном случае будем считать заявления людей, которые не уполномочены правоохранительными органами, пробой пера для навязывания обществу мнения, что политик сам виноват в своей смерти, попыткой "замять" реальную причину его гибели", - говорится в запросе Батенко в полицию.

Учитывая вышесказанное, нардеп просит правоохранительные органы провести независимое, честное, профессиональное расследование гибели народного депутата Украины Антона Полякова и сообщить о его результатах, сообщает "За майбутнє".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не верю в естественную смерть Полякова. Нет доверия к правоохранительным органам под контролем Банковой", - Дубинский

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.