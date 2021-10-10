Главный юрист "Нафтогаза" Теклюк сообщил об уходе из компании
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Директор по юридическим вопросам НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк заявил о завершении работы в компании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в facebook.
"Это были невероятные семь с половиной лет. Семь с половиной лет невероятных усилий и невероятных результатов, драйва, сложных и смелых решений и побед ", - написал он. И поблагодарил "Нафтогаз" за опыт.
Однако неизвестно, почему он покидает компанию и покидает ли он ее по своему собственному решению, или из-за увольнения.