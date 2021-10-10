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Главный юрист "Нафтогаза" Теклюк сообщил об уходе из компании

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Главный юрист "Нафтогаза" Теклюк сообщил об уходе из компании
Директор по юридическим вопросам НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк заявил о завершении работы в компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в facebook.

"Это были невероятные семь с половиной лет. Семь с половиной лет невероятных усилий и невероятных результатов, драйва, сложных и смелых решений и побед ", - написал он. И поблагодарил "Нафтогаз" за опыт.

Однако неизвестно, почему он покидает компанию и покидает ли он ее по своему собственному решению, или из-за увольнения.

Главный юрист Нафтогаза Теклюк сообщил об уходе из компании 01

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Автор: Вадим Куц

Топ комментарии

  • Super Gut
    Зато офшорный клоун за два года повысил цену на газ и комуналку больше чем на 90%
  • Super Gut
    После реформы нафтогаза, с 2016-го - эта компания была самой прибыльной в стране, но пришел офшорный клоун во власть и сверхприбыльная компания резко стала убыточной. Может дело не в коболеве и теклюке, а в ********, который сейчас числится президентом страны?!
  • Привет
    Значит зеленое стадо начало требовать от нафтогаза чего то противозаконного..
    А чувак судя по всему не дурак...все просчитал...
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