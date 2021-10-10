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30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России

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30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России
В Оренбургской области Российской Федерации 30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону вечером 9 октября.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с массовым отравлением, задержаны девять человек.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области стало известно 7 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в России

Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    если б не умерли от отравления суррогатным алкоголем-
    их бы споили ирландским виски -
    солдаты NATO
  • Елена Саховская 1bab7fcd
    Слезы мешают говорить..
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Для расии это обычные новости
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