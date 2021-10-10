Зеленского просят разобраться с коррупцией в Госрыбагентстве. ДОКУМЕНТ

Многолетнее коррупционное давление на рыбохозяйственные предприятия со стороны Госрыбагентства создало условия для устойчивого снижения производства рыбопродукции, налогообложения рыбохозяйственной деятельности, критического ухудшения состояния запасов биоресурсов и качества воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Общественного совета при Госрыбагентстве к президенту Владимиру Зеленскому.

Подчеркивается, что такое многолетнее коррупционное давление уже привело к падению производства рыбной продукции на 30% по результатам лишь 2020 года, а также к снижению уровня зарплаты в сфере до самых низких в стране.

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Авторы обращения просят Зеленского в рамках его полномочий принять меры относительно:

- разрушения коррупционных схем Госрыбагентства, которые годами делают невозможным развитие рыбного хозяйства Украины, а также уничтожают водные биоресурсы;

- проверки Горыбагентства на предмет халатности и нарушения законодательства;

- назначения на руководящие должности в Рыбагентстве исключительно профессионалов с многолетним стажем, которые знают, как разрушить многолетние коррупционные схемы.

В обращении отмечается, что с приходом нового министра аграрной политики Романа Лещенко появилась надежда на реальные реформы в сфере. Однако его предложения относительно назначения профессионалов на руководящие должности блокируются в Кабинете Министров.



