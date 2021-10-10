3-й полк спецназа ССО прошел сертификацию НАТО. Теперь его воины могут привлекаться в силы быстрого реагирования Альянса
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полка.
В информации подчеркивается: "Военнослужащие 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго преодолели тяжелый путь для присоединения в международную семью НАТО и выполнили все требования стандартов Альянса для способности выполнять боевые задачи бок о бок с иностранными партнерами".
"Вступление на боевое дежурство NATO Response Force (NRF) это большой шаг для украинской армии и преодоления старой системы для создания новых штатов, возможностей и стандартов. Командование части приветствует военнослужащих с прохождением оценки", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, первыми в Украине такое оценивание прошли военнослужащие 140-го центра ССО.