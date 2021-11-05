"Война и мир Украины": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, правильно ли Украина ведет войну с РФ (обновлено)

В пятницу, 5 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят использование беспилотника и информацию о стягивании войск на границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Что происходит на востоке Украины? Ожидать ли военного обострения? Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии? НАТО или не НАТО? Гости студии: СЕРГЕЙ ШАПТАЛА, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины; ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; ДАВИД АРАХАМИЯ, Глава фракции партии "Слуга "народа", Член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; ПЕТР ПОРОШЕНКО, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины; АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021); НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат, "Оппозиционная платформа - за жизнь", заместитель главы Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов; ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; ЮРИЙ ШВЕЦ, советский разведчик, майор КГБ (1980-1990).

Автор: Слава Руденко