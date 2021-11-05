Поддельный COVID-сертификат выявили у пациентки в больнице на Одесчине: Женщина находится в тяжелом состоянии

В Измаиле Одесской области в реанимации находится не привитая от COVID-19 пациентка, у которой был "липовый" сертификат о вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков.

У нее подтвердился коронавирус, но при этом имелся сертификат, якобы подтверждающий вакцинацию.

"Состояние женщины осложнено сопутствующей патологией. Поэтому она под постоянным наблюдением медиков…", - сказал Волошенков.

При этом он акцентировал на том, что история с сертификатом и состояние пациентки - разные, независящие друг от друга вопросы.

По его словам, неизвестно, было бы ли ее лечение другим, если бы медики изначально знали, что документ о наличии прививки не соответствует действительности.

"Это – гипотетический вопрос", - сказал чиновник, добавив, что происхождением сертификата (фальшивка это или другое нарушение) занимаются правоохранительные органы.

Как отметил генеральный директор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков, он не может утверждать, что это поддельный сертификат. В частности, документ может быть настоящим, но выдан пациентке, которая не вакцинировалась.

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К ней была направлена медицинская комиссия, чтобы провести комиссионный осмотр.

"В палате в присутствии медицинской сестры, меня и заведующего ковид-отделением ей сказали: "Вы - в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь - нужны разные препараты и разные дозы".

Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована", - рассказал Гайдуков.

2 ноября женщину перевели в реанимацию – ее состояние продолжает ухудшаться, ей нужна активная кислородная терапия, возможно, даже перевод на аппарат искусственной вентиляции легких.

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