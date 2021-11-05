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Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные, - Фонд соцстрахования

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Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные, - Фонд соцстрахования
Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Речь идет о тех, кто подлежит вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонд социального страхования.

Сообщается, что выплаты не производятся за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от работы. В Фонде обращают внимание на то, что отказ от вакцинации при отсутствии противопоказаний подвергает окружающих опасности.

Также уточняется, что согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.

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"В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует", - добавили в Фонде.

Отметим, перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID, определен приказом Минздрава.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Руслан Скрипник
    але ж вони сплачували внески до фонду
  • Дмитрий Капитун
    Справедливості заради: вакциновані точно так само можуть переносити вірус та заражати ним, як і невакциновані. Інша справа, що чим більше вакцинованих - тим менше "важких" хворих, менше навантаження на медицину, менше дефіцит кисню, відповідно - можна знімати обмеження.
  • Old Lady
    Для полной нечитабельности текста надо добавить жирный шрифт.
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