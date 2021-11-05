Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные, - Фонд соцстрахования

Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Речь идет о тех, кто подлежит вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонд социального страхования.

Сообщается, что выплаты не производятся за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от работы. В Фонде обращают внимание на то, что отказ от вакцинации при отсутствии противопоказаний подвергает окружающих опасности.

Также уточняется, что согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.

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"В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует", - добавили в Фонде.

Отметим, перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID, определен приказом Минздрава.