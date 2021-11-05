Экс-спикер Разумков создает межфракционное объединение "Розумна політика"

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает новое межфракционное объединение депутатов "Розумна політика".

Пока речь не идет о депутатской группе с соответствующими полномочиями, сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"Я подтверждаю, что в Верховной Раде наконец-то появится "Розумна політика". (межфракционное объединение народных депутатов разных фракций и групп). Это факт. Насколько я знаю, необходимые документы передали на имя спикера Руслана Стефанчука, который должен объявить на заседании о создании соответствующего объединения", – заявила он

В то же время собеседники в "Слуге народа" подчеркнули, что "речь же не идет о депутатской группе (как "Довіра" и "За майбутнє", состав которых не меньше фракции "Голос", – ред.). Объединений у нас очень много .По различным направлениям.Но межфракционное объединение не будет иметь полномочий группы (право представлять позицию на согласительном совете и в парламенте при обсуждении вопросов, когда выступают от каждой фракции и группы)".

Источники в СН также добавляют, что вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата все еще остается актуальным.

Напомним, отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы дальше развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям".

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