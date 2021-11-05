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Экс-спикер Разумков создает межфракционное объединение "Розумна політика"

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Экс-спикер Разумков создает межфракционное объединение "Розумна політика"
Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает новое межфракционное объединение депутатов "Розумна політика".

Пока речь не идет о депутатской группе с соответствующими полномочиями, сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"Я подтверждаю, что в Верховной Раде наконец-то появится "Розумна політика". (межфракционное объединение народных депутатов разных фракций и групп). Это факт. Насколько я знаю, необходимые документы передали на имя спикера Руслана Стефанчука, который должен объявить на заседании о создании соответствующего объединения", – заявила он

В то же время собеседники в "Слуге народа" подчеркнули, что "речь же не идет о депутатской группе (как "Довіра" и "За майбутнє", состав которых не меньше фракции "Голос", – ред.). Объединений у нас очень много .По различным направлениям.Но межфракционное объединение не будет иметь полномочий группы (право представлять позицию на согласительном совете и в парламенте при обсуждении вопросов, когда выступают от каждой фракции и группы)".

Источники в СН также добавляют, что вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата все еще остается актуальным.

Напомним, отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы дальше развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям".

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки ,​ https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
    Єрмак влаштував істерику і обматюкав депутатів «Слуги народу».
     Після провального візиту Зеленського у парламент, де шмаркля побачив не лише плакати із переліком своїх злочинів, а й «привіт» від Лероса, офіс президента прямо вчора в терміновому порядку зібрав на закриту зустріч усіх керівників груп фракції СН «на килим».
    Депутати «слуг» скаржаться, що таким розлюченим Єрмака ще ніхто не бачив. Публічної порки і принижень не уник навіть кум - Коля Котлєта Тищенко, якого в Раду брали явно не за розумові здібності, а в якості живої сили з досвідом братка 90х.

    Головна претензія Зеленського з Єрмаком - чому депутати монобільшості допустили, щоб фракція Порошенка стояла з плакатами проти бубочки. На думку ЗЄрмака, 200 слуг мали з боєм забрати ті плакати. А Лероса Коля Тищенко мав взагалі відправити в травмпункт після такого жесту на адресу найсцикливішого лідера.

    Після прочухана і принижень, керівництво СН заворушилось, щоб хоч якось виправити ситуацію. Тож чекаємо на якісь тупі рішення в найближчі дні.

     Дивно, чому про цю зустріч не написали помийки ОП типу «Карточних офісів» і «Тайн депутата»
  • Aaron Smith #335432
    да не пошел бы ты Разумков соц опросами заниматься?
  • napalm
    Перед наступними виборами президента Бубочку будуть бити:

    1. Порошенко
    2. Баба Юля.
    3. ЖОПОблок.
    4. Разумков.
    5. Рябошапка і Ко.
    6. Богдан.
    7. Сабаков.
    8. Кацапи.
    9. І багато інших.
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