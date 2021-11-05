В оккупированном Крыму максимальная с начала пандемии заболеваемость COVID-19

В оккупированном Крыму в течение нескольких дней обновляется ежедневный максимум по заболеваемости коронавирусной инфекцией, за последние сутки зафиксировано 764 случая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Крыму за минувшие сутки выявлено 764 случая коронавирусной инфекции, что выше показателей суточной заболеваемости, опубликованных накануне, и является максимальным количеством за все время пандемии", - говорится в сообщении со ссылкой на так называемый минздрав Крыма.

Согласно данным оккупационного ведомства, ежедневный максимум по заболеваемости коронавирусной инфекцией обновляется несколько дней подряд. Накануне в Крыму было зафиксировано 752 случая заражения COVID-19 и 18 летальных случаев. За последние сутки от коронавируса скончались 19 пациентов.

В оккупированном Крыму с начала пандемии было выявлено 100 485 больных, у которых был диагностирован COVID-19, всего скончались 3 086 человек.

Как сообщалось, данные оккупационных властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Как считают правозащитники, статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.