В оккупированном Крыму максимальная с начала пандемии заболеваемость COVID-19
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Крыму за минувшие сутки выявлено 764 случая коронавирусной инфекции, что выше показателей суточной заболеваемости, опубликованных накануне, и является максимальным количеством за все время пандемии", - говорится в сообщении со ссылкой на так называемый минздрав Крыма.
Согласно данным оккупационного ведомства, ежедневный максимум по заболеваемости коронавирусной инфекцией обновляется несколько дней подряд. Накануне в Крыму было зафиксировано 752 случая заражения COVID-19 и 18 летальных случаев. За последние сутки от коронавируса скончались 19 пациентов.
В оккупированном Крыму с начала пандемии было выявлено 100 485 больных, у которых был диагностирован COVID-19, всего скончались 3 086 человек.
Как сообщалось, данные оккупационных властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Как считают правозащитники, статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.