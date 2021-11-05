Черкасщина с понедельника может перейти в "красную" зону, - Скичко

С понедельника, 8 ноября, из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом Черкасская область может оказаться в красной карантинной зоне.

Об этом во время брифинга по поводу эпидемической ситуации в области рассказал председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По двум показателям из трех мы превышаем допустимые нормы – это коэффициент выявленных случаев инфицирования и уровень госпитализаций по области. Соответственно, они составляют 26,6% - при норме менее 20%; 60,4% - при норме менее 60%. Если и завтра показатели будут наращиваться, то через три дня мы окажемся в красной зоне", – отметил Скичко.

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