Pfizer утверждает, что новые таблетки от COVID-19 на 89% снижают риск госпитализации и смерти

Предварительные результаты испытаний показывают, что таблетки Pfizer для лечения COVID-19 снижают риск госпитализации и смерти среди людей из групп риска на 89%.

Об этом сообщили в компании Pfizer, информирует Цензор.НЕТ.

Препарат называется Paxlovid. Его эффективность исследовали на группе из 1881 человека. Часть из них принимали настоящее лекарство, часть - плацебо.

Одни больные начали принимать через три дня, другие - через пять дней после появления первых симптомов COVID-19.

За первые 28 дней испытаний среди пациентов, получавших настоящее лекарство, не зафиксировали ни одного случая смерти. В группе, которая принимала плацебо, умерли 10 человек.

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Среди людей, начавших принимать Paxlovid в течение трех дней после появления симптомов, госпитализировали всего 0,8%. А вот среди принимавших плацебо в больницы попали 7%.

Похожие показатели госпитализации были и среди тех, кто начинал употреблять таблетку в течение пяти дней после появления симптомов: 1% против 6,7%.

Сейчас компания готовит документы в FDA США для получения разрешения на использование PAXLOVID.