Венгрия "громко" поддержит Украину в НАТО, нужно только преодолеть недоразумения, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО" после преодоления спорных вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Кулеба назвал "дипломатической шпилькой" тот факт, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Варшавском форуме безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО, но сказал о такой возможности для Грузии.

Глава МИД добавил, что ситуация изменится, "учитывая историю двусторонних отношений с Венгрией", а членство Украины в НАТО и ЕС отвечает интересам Венгрии.

"У меня нет сомнений, что после того, как мы с Венгрией преодолеем те недоразумения, которые у нас есть, она энергично вернется к громкой поддержке Украины в НАТО", - сказал Кулеба.

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